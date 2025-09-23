23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
17:00
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
20:00
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
20:00
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
20:00
23 Eylül
Espanyol-Valencia
20:00
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Altay'ın umudu Yusuf Şimşek oldu

Altay'da teknik direktörlük görevine yeniden getirilen Yusuf Şimşek, taraftarlardan tam destek aldı. 3. Lig'e kötü başlayan İzmir ekibi, tecrübeli hocayla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

calendar 23 Eylül 2025 15:24
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'in getirilmesi taraftarlar tarafından doğru hamle olarak yorumlandı.
 
Altaylıların büyük bölümü, tecrübeli teknik adamla anlaşmaya varılmasını destekleyen ifadelerde bulundu. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2023-24 sezonunda 1'inci Lig'de 48 gün görevde kalan Yusuf Şimşek; 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 1.8 puan ortalaması yakalamıştı. O sezon kadronun dağılmasını gerekçe göstererek ikinci yarının başında istifa eden Şimşek, 1 yıl 8 ay sonra İzmir ekibine döndü.
 
Yusuf Şimşek'in istifası sonrası 1'inci Lig'den düşen Altay, geçen sezon da 2'nci Lig'e tutunamadı. Bu sezon 3'üncü Lig'e kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım 3 maçta 1 puan toplayıp düşme hattında kaldı. Transfer yasaklısı Altay'ın başındaki ilk sınavına pazar günü İzmir'de Eskişehirspor karşısında çıkacak tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de birlikte yol yürüdüğümüz Altay Spor Kulübü ile yeniden buluştuk. Bu güzel camiaya tekrar katkı sunacak olmanın heyecanı içindeyiz. Yeni yolculuğumuz hayırlı olsun. Birlikte yüksek hedeflere" dedi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
