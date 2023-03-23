Altay'da zorunlu değişim

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde Manisa FK ile karşılaşacak Altay'da eksikler nedeniyle zorunlu değişim yaşanacak.



U19 Milli Takımı ile İngiltere'de UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarında görev yapan Efe'nin yokluğunda sol bekte Özgür'ün oynaması bekleniyor. Sarı kart cezanı nedeniyle görev yapamayacak Naderi'nin yerine sol kanada Eren Erdoğan'ı çekmeyi planlayan teknik direktör Tuna Üzümcü, orta sahada oluşacak boşluğu gençlerden biriyle kapatmayı düşünüyor.



İzmir temsilcisinde kadro dışı kaldıktan sonra affedilen ancak antrenman eksiği olan Arda'nın ilk 11'e yakın olduğu öğrenilirken, Murat Berkan, Enes, Mehmet ve Yusuf gibi gençlerin de formayı zorladığı belirtildi.



Altay'da tedavisi süren kaleci Ozan bu hafta da görev yapamayacak. Siyah-beyazlıların kalesini yine altyapı patentli Eren Karataş koruyacak.



Altay ilk yarıda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Manisa FK'yı evinde mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor.





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