Altay'da kara günler devam ediyor

3'üncü Lig'e düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yönetim üst üste şoklar yaşamaya devam ediyor.Transfer yasağı nedeniyle kadroyu korumak isterken Onur Efe, Kuban Altınbudak ve Arda Gezer'in takımdan ayrılmasına engel olamayan siyah-beyazlılar, eski bir antrenörün kulüp logosuna haciz koyması ve eski futbolcu Efe Sarıkaya'nın Fransa ekibi Grenoble'ye transferinden gelmesi beklenen 25 bin Euro bonusun geçersiz sayılmasının ardından şimdi de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'daki Altay 19on4 Store lisanlı ürün mağazasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadı. Altay'ın stadındaki mağazası kepenk kapatmak zorunda kaldı.Kulüpten yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.