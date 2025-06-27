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Altay'da kara günler devam ediyor

TFF 3. Lig'e düşen Altay'da mali ve idari sorunlar art arda geliyor. Transfer yasağı nedeniyle kadroyu koruyamayan kulüp, şimdi de stadındaki lisanslı ürün mağazasını kapatmak zorunda kaldı. Yönetim, satışların geçici olarak Gaziemir'de süreceğini açıkladı ve kalıcı çözüm için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

calendar 27 Haziran 2025 12:33
Haber: DHA, Fotoğraf: altay.org.tr
Altay'da kara günler devam ediyor
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3'üncü Lig'e düşen Altay'da 28 Mayıs'ta göreve gelen yönetim üst üste şoklar yaşamaya devam ediyor.

Transfer yasağı nedeniyle kadroyu korumak isterken Onur Efe, Kuban Altınbudak ve Arda Gezer'in takımdan ayrılmasına engel olamayan siyah-beyazlılar, eski bir antrenörün kulüp logosuna haciz koyması ve eski futbolcu Efe Sarıkaya'nın Fransa ekibi Grenoble'ye transferinden gelmesi beklenen 25 bin Euro bonusun geçersiz sayılmasının ardından şimdi de Alsancak Mustafa Denizli Stadı'daki Altay 19on4 Store lisanlı ürün mağazasıyla ilgili hayal kırıklığı yaşadı. Altay'ın stadındaki mağazası kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Lisanslı ürün mağazamız, geçmiş dönemlerde kulübümüz dışında üçüncü şahıslar tarafından kiralanmış olup mevcut yönetimimiz tarafından yapılan tüm iyi niyetli girişimlere ve çözüm arayışlarına rağmen ilgili taraflarla ortak bir zeminde buluşulamamış, kira sözleşmesi hususunda uzlaşı sağlanamamıştır. Bu nedenle, taraftarlarımıza ve kulübümüze daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına lisanslı ürün satışlarımız geçici bir süreyle Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürülecektir. Taraftarlarımız, resmi ürünlere buradan ulaşmaya devam edebileceklerdir. Kulübümüz, taraftarlarımıza daha kolay erişilebilir, modern ve kurumsal standartlara uygun bir mağaza hizmeti sunabilmek adına çalışmalarını sürdürmekte olup, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm için girişimlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

 



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