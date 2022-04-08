Altay'da iki isim kadro dışı

Altay, Marco Paixao ve Murat Akça'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Altay'da iki isim kadro dışı
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08 Nisan 2022 01:03
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça'nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

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