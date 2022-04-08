Altay'da iki isim kadro dışı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Marco Paixao ve Murat Akça'nın A Takım kadrosunda yer almayacağı açıklandı.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.
Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Marco Paixao'nun disiplinsiz davranışları, Murat Akça'nın ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.