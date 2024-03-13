Altay'da eski ve yeni yönetim karşı karşıya!

1'inci Lig'de küme düşmeye yaklaşan Altay'dan ara transfer döneminde Fransa temsilcisi Grenoble'ye giden Efe Sarıkaya'nın transferinden gelen 200 bin Euro'luk bonservis ücreti eski ve yeni yönetimi karşı karşıya getirdi. Siyah-beyazlıların kasım ayında yapılan son kongresinde göreve gelen yönetim yasal problem çıkması nedeniyle geçersiz sayılmasına rağmen görevini sürdürürken, kulüpte imza yetkisini halen elinde bulunduran eski başkan Ayhan Dündar ve ekibinin Efe'nin bonservisinden gelen parayı yönetmesi tartışmalara neden oldu.



Kulüpte resmi olarak olmasa da başkanlık görevini yürüterek 22-29 Mart'a olağanüstü genel kurul kararı alan Süleyman Özkaral, eski yönetime seslenerek, "Futbolcularımıza ve personelimize Efe'nin bonservis geliriyle ödeme yapacağımızın sözünü verdik. Bu gelirden geçmiş yönetim kurulunun sorumluluğunda olan SGK borçlarının ödenmesi demek, kulübümüzün kapısına kilit vurulacak demek ve futbolcularımız için bir yıkım demektir" dedi.



ÖZKARAL: SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM



"Bu kararı alan 6 arkadaşımızı sağduyulu olmaya ve dönemlerinden kaynaklı olan borcu taksitlendirerek ödemeye davet ediyorum" diyen Süleyman Özkaral şu ifadelere yer verdi: "Bu süreçte hem şahsım hem de kulübümüz adına onların yanında olarak ödemelerine yardımcı olacağımızı belirtiyorum. Alınmış olan kararı iptal etmelerini rica ediyorum. Bu kararı imzalayan 6 arkadaşımız da onların dönemlerine verdiğim katkıların ve dönemlerine ait bu SGK borcunun çok üzerinde ödemeler yaptığımın, şu an ne kadar zor koşullarda kulübümüzü yaşatmaya çalıştığımın, geçmiş kulüp başkanı haricinde kendilerine hiçbir borç yükü yaratacak durum bırakmadığımın en yakın şahididirler. Yaklaşık 4 aydır neredeyse sıfıra yakın kaynakla kulübümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Kulübümüze maddi ve manevi destek veren taraftarlarımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."



"PARA İLE BORÇLAR ÖDENİYOR İDDİASI"



Altay'da eski yöneticiler ise Efe'nin bonservisinden gelen paranın acil borçlara ödendiğini iddia etti. Polemik yaratmamak için isim vermekten kaçınan yöneticiler, "Paranın bir bölümüyle alacaklı güvenlik firmasına, elektrik faturalarına, kulübe gelen icralara ödemeler yapıldı. Ayrıca bizim dönemimizden kalan 2 aylık personel maaşları yatırıldı. SGK borcu da kulübün gelirlerinin temlik altına alınmaması için önemli bir kalem. Parayı doğru yerlere kullanmaya gayret ediyoruz. Öncelikle acil ödemeleri yapıyoruz. Para yeni geldi. SGK'ya 20 milyon TL'ye yakın borç var. Bu borç kulübün borcu" diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU