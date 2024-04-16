Altay'da Eren Erdoğan sevinci

Altay'da sakatlığını atlatan Eren Erdoğan şans verilmesi durumunda Manisa FK maçında sahada olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; altay.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Altay'da Eren Erdoğan sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Nisan 2024 15:04
1'inci Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay'da cuma günü iç sahada oynanacak Manisa FK maçı öncesi sol kanat Eren Erdoğan'ın iyileşmesi teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Geçen haftaki Çorum karşılaşması öncesi son idmanda takıma katılan ancak kadroya alınmayan Eren'in form durumunun iyi olduğu belirtildi.

İzmir ekibinin sezon sonunda satarak bonservis geliri elde etmeyi planladığı 22 yaşındaki futbolcunun Manisa karşılaşmasında kadroda yer alması bekleniyor.

Ümraniyespor deplasmanında dizinden sakatlandıktan sonra son 5 maçta forma giyemeyen Eren, son 4 haftada siyah-beyazlı ekibe katkı vermeyi hedefliyor. Eren bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery