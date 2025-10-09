Altay'da Başkan Sinan Kanlı takıma inanıyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 5 haftada 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 2 puanla düşme hattında 13'üncü sırada yer alan Altay'da Başkan Sinan Kanlı, siyah-beyazlı ekibin bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğini söyledi.



Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in göreve gelmesinin ardından takımda gözle görülür bir değişiklik yaşandığını ifade eden Başkan Kanlı, "Yusuf hocamız fark yarattı. İstediğimiz sonuçları alacağız. Bu hafta evimizde Söke 1970 karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam" dedi.



Siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların iyileşmesiyle daha güçlü bir takım izleteceklerini kaydeden Altay Başkanı Kanlı, "Takım yeni yeni oturuyor. Genç oyuncularımız, tecrübeli futbolcularımızla birlikte daha uyumlu bir görüntü çizmeye başladı. Taraftarımızın desteğiyle çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Altay'ın büyüklüğünü herkese göstereceğiz" diye konuştu.



İzmir temsilcisinde tedavisi süren stoper Hikmet ve sakatlıktan çıkan kaleci Ozan forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ön libero Ceyhun'un ise yine süre alması bekleniyor.



