09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Altay'da Başkan Sinan Kanlı takıma inanıyor

Sakatların dönmesiyle güç kazanan Altay'da, Başkan Sinan Kanlı taraftarlara güven mesajı verdi.

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Başkan Sinan Kanlı takıma inanıyor
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 5 haftada 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 2 puanla düşme hattında 13'üncü sırada yer alan Altay'da Başkan Sinan Kanlı, siyah-beyazlı ekibin bu haftadan itibaren çıkışa geçeceğini söyledi.

Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in göreve gelmesinin ardından takımda gözle görülür bir değişiklik yaşandığını ifade eden Başkan Kanlı, "Yusuf hocamız fark yarattı. İstediğimiz sonuçları alacağız. Bu hafta evimizde Söke 1970 karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam" dedi.

Siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların iyileşmesiyle daha güçlü bir takım izleteceklerini kaydeden Altay Başkanı Kanlı, "Takım yeni yeni oturuyor. Genç oyuncularımız, tecrübeli futbolcularımızla birlikte daha uyumlu bir görüntü çizmeye başladı. Taraftarımızın desteğiyle çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Altay'ın büyüklüğünü herkese göstereceğiz" diye konuştu.

İzmir temsilcisinde tedavisi süren stoper Hikmet ve sakatlıktan çıkan kaleci Ozan forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ön libero Ceyhun'un ise yine süre alması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
