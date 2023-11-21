Altay Bayındır: "Türkiye'de Manchester United ilk sırada"

Manchester United'ın milli file bekçisi Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuştu. Bayındır, Türkiye'de en çok desteklenen kulübün Manchester United olduğunu söyledi.

, Fotoğraf; Imago
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Altay Bayındır: 'Türkiye'de Manchester United ilk sırada'
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21 Kasım 2023 10:40
Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır, kulüp televizyonuna konuk oldu.

Manchester United'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Bayındır, "Manchester çok güzel bir şehir. Burayı, insanları seviyorum. Dışarıda gezerken insanların pozitif konuşmalarını ve desteklemelerini seviyorum. Kazandığımızda mutlu oluyoruz" dedi.

İngiliz yemeklerini denediğini söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Türk yemeklerinden biraz farklı bir kültür. İngiliz yemeklerini denemeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE MANU İLK SIRADA"

Altay Bayındır, Türkiye'de en çok Manchester United'ın desteklendiğini söyledi. Bayındır, "Türkiye'de Manchester United ilk sırada. Başka rakibi yok." dedi.  



 

 

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