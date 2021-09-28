Altay Bayındır: "Fenerbahçe demek, aile demek"

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Altay Bayındır: 'Fenerbahçe demek, aile demek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2021 17:37
Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır, kulübün hazırladığı videoda taraftarların sorularına yanıt verdi.

"Bugünkü Altay Bayındır, 15 yaşındaki Altay Bayındır'a ne söylerdi?" şeklindeki soruya yanıt veren Altay, "Sen sen ol, doğru bildiğin, doğru olduğuna inandığın yoldan asla şaşma, seni şaşırtmaya çalışanlar olur, her şeyi söylerler, kulağını tıka, sonuna kadar devam et, bunu söylerdim sadece." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bir aile olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki kaleci, "Büyük camiaların en büyük gücü birlik beraberliktir. Ne olursa olsun, kazansak da kaybetsek de sonuna kadar! Hepimiz sabırsızız ama bir maç kaybettiğinde ya da berabere kaldığında, birçok şeyi bitmiş gibi ya da bir maç kazandığımızda birçok şeyi kazanmış moduna girmeden, ana odaklı, ciddi, yaptığı işi, ne yapması gerektiğini bilen bir şekilde... Hem taraftar, hem futbolcu boyutunda konuşuyorum. Taraftarların desteği futbolcular için çok önemli, sonuçta futbolcular da robot değil, bizler de insanız, duygu, düşüncelerimiz, hissiyatlarımız var, genç oyuncular da var burada. Fenerbahçe demek aile demek. Bu camianın en büyük temel taşı birlikteliktir. Bu birlikteliği koruduğumuz takdirde başarılar daima bizim peşimizden gelecektir." diye konuştu.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.