Alperen Şengün 24 saatte alev aldı!

NBA'de dün oynanan maçta San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalmayla oynayan ve tarihi bir performansa imza atan Alperen Şengün, bu gece de harika bir performans sergiledi.



Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildiği maçta 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalmayla oynayan Alperen, yenilgiye engel olamadı.



21 yaşındaki milli basketbolcu, 14 asistle kariyer asist rekorunu da kırmış oldu.





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