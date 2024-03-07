Alperen Şengün 24 saatte alev aldı!

NBA'de dünün yıldızı olan Alperen Şengün, bu gece de triple-double yaparak yıldızlaştı. Milli basketbolcu sayı rekorunun ardından asist rekorunu da kırdı.

, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alperen Şengün 24 saatte alev aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2024 08:10
NBA'de dün oynanan maçta San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist ve 5 top çalmayla oynayan ve tarihi bir performansa imza atan Alperen Şengün, bu gece de harika bir performans sergiledi.

Houston Rockets'ın Los Angeles Clippers'a 122-116 yenildiği maçta 23 sayı, 19 ribaunt, 14 asist ve 2 top çalmayla oynayan Alperen, yenilgiye engel olamadı.

21 yaşındaki milli basketbolcu, 14 asistle kariyer asist rekorunu da kırmış oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery