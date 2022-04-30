Almanya Bundesliga 32. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi.



Signal-Iduna-Park'ta oynanan mücadeleyi Bochum 4-3 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Polter, 8. dakikada Gerrit Holtmann, 81. dakikada Jürgen Locadia ve 85. dakikada Milos Pantovic kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri 18. 30. ve 62. dakikalarda Haaland'dan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Bochum puanını 39'a çıkardı. Dortmund ise 63 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Dortmund, Greuther Fürth deplasmanına gidecek. Bochum ise Bielefeld'i konuk edecek.





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