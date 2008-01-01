Allen: "Pierce, Garnett ve Rondo'yla konuşmuyoruz..."

Boston Celtics'in eski yıldızı Ray Allen, eski takım arkadaşları Paul Pierce, Kevin Garnett veya Rajon Rondo ile konuşmadığını söyledi.



Allen'ın 2012'de Miami Heat'e gidişi, Celtics'ten eski takım arkadaşlarının efsanevi şutörle bağlarını kesmesine neden olmuştu.



NBA.com ile yakın tarihli bir röportajda Allen, bu duruma biraz daha ışık tuttu:



"Maalesef konuşmuyoruz. 2008'de kazandıktan sonra Kevin'in ömür boyu kardeş olacağımızı, bunun bizi birbirimize bağlı tutacağını söylediğini hatırlıyorum. Rip Hamilton ve ben UConn'dan kardeşiz ve şampiyonluğumuz sayesinde ömür boyu bağlı durumdayız. 2004'te Pistons ile kazandığında, onlar da hep birbirlerine bağlı kalmışlardı.



Celtics olarak bu bağlı kalma konusunda kötü bir iş çıkardık. Ve bu benim yüzümden de olmadı. Miami'ye gitme hikayem, ne olursa olsun, grup olarak başardığımız hiçbir şeyi değiştirmiyor. O grup ve yaptığımız şey tarihiydi.



Kazanmak için daha sakinleşmiş olan kişilerin 'Neye kızgınız?' demesi gerekecek. Dünyada daha pek çok şey oluyor. Bizim birlik ve beraberliği vaaz etmemiz gerekir ve benim parolam hep bu olmuştur. Konuşmuyor olduğumuz gerçeği hiç hoşuma gitmiyor. Bir noktada eminim ki konuşacağız ve tüm bunları arkamızda bırakacağız."



Rondo, Pierce ve Garnett, Allen'ın 2012'de LeBron James liderliğindeki Heat ile sözleşme imzalamasını nihai ihanet olarak görmüşlerdi. 2008'deki başarılarından sonra, ekibi playofflardan sık sık eleyen takım Heat olmuştu ve Allen'ın katıldığı yıl olan 2012'de de, aynı Heat takımı Boston'ı Konferans finallerinde elemişti.



