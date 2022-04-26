Aliye Demirbağ Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı

İspanya'da başlayan Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Aliye Demirbağ, ilk günü galibiyetle tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliye Demirbağ Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
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26 Nisan 2022 01:36
Avrupa Badminton Şampiyonası İspanya'da başladı.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tek kadınlarda Aliye Demirbağ mücadele etti.

İlk turda Slovak Martina Repiska ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

Milli sporcu Neslihan Yiğit'in de mücadele ettiği organizasyon 30 Nisan'da sona erecek.

İlk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda bugün İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaşacak.

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