Aliağa Petkimspor zincir kırma peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybeden Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı konuk edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Aliağa Petkimspor zincir kırma peşinde
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14 Aralık 2023 13:28
Son güncelleme 14 Aralık 2023 13:32
Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 4 maçını üst üste kaybederek ilk kez Play-Off hattından çıkan Aliağa Petkimspor, Cuma günü Darüşşafaka'yı zincir kırma hedefiyle konuk edecek.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak.

Ligde ilk 5 haftayı 4 galibiyetle geçen ancak son dönemde düşüş yaşayan Aliağa temsilcisi 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı.

Darüşşafaka ise 6 galibiyetle Petkim'in hemen üzerinde Play-Off barajında bulunuyor.

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