Aliağa Petkimspor, Merkezefendi'yi rahat geçti!

Basketbol Süper Lig takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Cup 2022'nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 78-73 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Aliağa Petkimspor, Merkezefendi'yi rahat geçti!
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16 Eylül 2022 02:23
Basketbol Süper Lig takımlarının katılımıyla düzenlenen Ege Cup 2022'nin ilk maçında Aliağa Petkimspor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşılaştı.

ENKA Spor Salonu'nda ilk periyodunu 25-20, devreyi 38-37 önde kapatan Yukatel Merkezefendi Belediyesi üçüncü periyodu da 63-60 üstün tamamladı. Son periyotta daha etkili olan Aliağa Petkimspor müsabakadan 78-73 galip ayrıldı.

Aliağa Petkimsporlu Omar Prewitt'in 25 sayı ile en skorer oyuncu olduğu müsabakada Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nde Max Heidegger 15 sayı ile oynadı.

Turnuva yarınki Yukatel Merkezefendi Belediyesi-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek.

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