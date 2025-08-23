Aliağa FK sezonu Kahramanmaraş ile açıyor!

Geçen sezon 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta namağlup şampiyon olan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Aliağa FK sezonu evinde açacak.



Transfer döneminde üst üste ikinci şampiyonluk için oldukça iddialı bir kadro kuran Aliağa FK pazar günü Kahramanmaraş İstiklalspor'u konuk edecek.



Aliağa Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı Burak Doğru yönetecek. Aliağa Atatürk Stadı'nda ışıklandırma çalışmalarının yetişmemesi nedeniyle müsabaka gündüz oynanacak.