Ali Yiğit Buruk'tan şampiyonluk sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.



Galibiyetle ilgili konuşan Ali Yiğit Buruk "14 maçlık seri ile rekor kırdığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir an önce şampiyon oluruz." dedi.



Konyaspor maçına gidip gitmeyeceği sorulan Ali Yiğit Buruk "Kazandığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Konya maçı için annemden izin almam gerekecek. İzin almayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.



Ayrıca Ali Yiğit Buruk "Galatasaray taraftarını çok seviyorum." açıklamasını yaptı.







