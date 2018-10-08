Ali Şen: 'Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak'

"FUTBOLDA CENTİLMENLİK YOK"

"COMOLLI, F.BAHÇE'NİN ÖNEMİNİ BİLMİYOR"

"FENERBAHÇE, ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLACAK"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, Sabah gazetesine röportaj verdi.İşte Ali Şen'in Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularına verdiği sürpriz yanıtlar..."Hayatımda en değer verdiğim şey önce ailem, sonra da Fenerbahçe. Sarı-lacivert benim hayat kaynağım. Fenerbahçe'de önce basketbol şubesi sorumlusu oldum. Kulüpte basketbolun gelişmesi için çok çalıştım. Futbol kadar ilgi görmeyen basketbol tribünlerini taraftarla doldurdum. Hatta bizden önce Galatasaray ve Beşiktaş, basketbola yatırım yapmıyordu. Bizi gördükten sonra onlar da yatırım yapmaya başladı. Basketbol şube sorumluluğu görevimi yürütürken teklif üzerine Fenerbahçe başkanlığına aday oldum ve seçildim.Benim dönemimde Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarıyla yakın ilişkimiz vardı. Maçları yan yana izlerdik. Alp Yalman, Ali Uras, Faruk Süren; aile dostlarımdı. Haftada bir ailece yemeğe çıkardık. Çok güzel bir ilişkim vardı hepsiyle. Transfer yaparken bile birbirimize yardımcı olurduk. Mesela Beşiktaş Başkanı Mehmet Üstünkaya ile maç izlerken benden Ali Kemal'i istedi. "Görüştün mü, istiyor mu Beşiktaş'a gelmeyi?" dedim. "Evet, konuştum" deyince, ben de "Tamam" dedim ve transfer oldu. Pazarlık bile yapmazdık, ayıp olur, hepsi arkadaşımız diye.""Kişilere bağlı demek ki... Ben derbi maçlarında başkanları arayıp "Kuralların dışında ne kadar bilet istiyorsunuz?" diye sorardım. Onlar da bana sorardı. Futbolda bu centilmenlik kalmadı ne yazık ki... Halbuki şimdi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın başkanları çok beyefendi insanlar. Bunlar arasında yeniden yakalanabilir bu samimiyet.""Mali sorunları, eski yönetimle yeni yönetim el ele verip takımımıza yakışır şekilde ve büyük bir olgunlukla halletmeli. Takımın zarar görmemesi gerekiyor bu süreçte. Hepimiz Fenerbahçe için varız. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Herkes bunun farkında olarak davranmalı. Bugün futbolcularımız Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takım olduğunu bilmiyor, ne kadar şanslı olduklarının farkında bile değiller. Mesela sportif direktör Comolli, Fenerbahçe'nin ne kadar önemli bir takım olduğunu bilmiyor. Kulüp yönetiminde direktör tamamlayıcı ve sürükleyici bir role sahiptir. Bu rolü, bizim muhteşem taraftarımız üstlendi bugün. Dünyada böyle özel bir taraftar yok; kimse kusura bakmasın.""Ali Koç, Aziz Yıldırım'dan yönetime girme teklifi aldığında ilk bana gelmişti. Ben de mutlaka yönetime girip tecrübe sahibi olması gerektiğini söyledim. Çok verimli bir çalışma döneminden sonra en büyük hayali olan Fenerbahçe başkanlığına seçildi.Ali Koç, Avrupa'daki kulüp başkanlarıyla yarışacak düzeyde önemli bir isim. Fenerbahçe sevgisinden dolayı büyük fedakarlık yapıyor. Ancak Fenerbahçe, tarihindeki en kötü başlangıcını yaptı. Bundan dolayı da kaşları çatanlar var. Ben ilk seçildiğim dönemde de takım kötü durumdaydı. Kendi dönemime benzetiyorum şu anda yaşananları. Hatta taraftarın 'Ali Şen Başkan, Fenerbahçe şampiyon' sloganı o dönemde başladı söylenmeye. Çok iyi transferler yaptık, çok çaba sarf ettik ve takım şampiyon oldu.Ali Koç başkanlığında da bu kötü dönemin geçeceğine ve Fenerbahçe'nin hem Türkiye'de, hem Avrupa'da şampiyon olacağına inanıyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi şampiyonu olup kupayı ülkemize getirecek. Taraftarımız da yeni yapılan büyük havalimanında takımı karşılamaya gidecek. Zaten Atatürk Havalimanı'na sığmazdık. Bence Fenerbahçeli Başkan Erdoğan, dünyanın en büyük havalimanını Fenerbahçe o kupayı getirdiğinde taraftarımız alana sığsın diye yaptı. İnşallah o güzel günleri de göreceğiz."