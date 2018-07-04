400 MİLYON EURONUN DAHASI VAR

SERMAYE ARTIRIMI NEFES ALDIRACAK

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da Başkan seçilen Ali Koç'un bahsettiği kötü tablonun sebebi ortaya çıktı. Eski Başkan Aziz Yıldırım'ın, "Oyuncuların 1 kuruş alacağı yoktur. Tüm ödemeleri yaptık" ifadelerinin tam olarak öyle olmadığı öğrenildi.Kadrodaki oyuncuların ve yolların ayrıldığı bazı futbolcuların kulüpten alacağı var. Ali Koç, seçimi kazanır kazanmaz muhasebecisiyle yaptığı detaylı incelemede acı gerçekle karşılaştı.Eski Başkan Aziz Yıldırım, kulübün toplam borcunun 400 milyon euro olduğunu, bunun kur farkı ve basketbola harcanan 60 milyon euro olduğunu belirtmişti. Başkan Koç ise bilet gelirlerinin bile kulübe gelmeden bankalara gittiğini belirterek ortadaki sıkıntılı tabloyu gözler önüne sermişti. Koç, başkan seçildikten sonra yaptığı incelemede, bu borcun daha fazla olduğunu, ekstra oyuncuların alacaklarının, rakamı daha da yükselttiğini gördü.Koç'un, Haziran ayı başında kulübe mali destek vereceğini açıklamasının ardından, önceki günlerde sermaye artırımı yapılmıştı. Yatırımcıdan toplanan para yaklaşık olarak 120 milyon lira olurken, kulüp de sermaye artırımına 223.5 milyon lira koyacak. Yani kulübün yatıracağı bu parayı da Başkan Koç ödeyecek.