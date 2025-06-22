Ali Koç'tan transfer operasyonu: Wendel!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, öncelikle hücum hattına bir takviye yapmak istiyor.
ORTA SAHA PLANI
Hücum hattı ile birlikte diğer bölgelere de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, orta sahaya da bir transfer yapmak istiyor.
GÜNDEMDEKİ İSİM WENDEL
Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Zenit forması giyen Wendel oldu.
ALİ KOÇ'TAN OPERASYON
Fenerbahçe'de orta saha transferinde Zenit'te forma giyen Wendel'e kanca atıldı. Pazarlığı Rus kulübüyle iyi ilişkileri olan Başkan Ali Koç yürütüyor.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Zenit ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Zenit'te bu sezon 27 maçta süre bulan Wendel, 2 gol attı ve 13 asist yaptı.
ORTA SAHA PLANI
Hücum hattı ile birlikte diğer bölgelere de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, orta sahaya da bir transfer yapmak istiyor.
GÜNDEMDEKİ İSİM WENDEL
Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Zenit forması giyen Wendel oldu.
ALİ KOÇ'TAN OPERASYON
Fenerbahçe'de orta saha transferinde Zenit'te forma giyen Wendel'e kanca atıldı. Pazarlığı Rus kulübüyle iyi ilişkileri olan Başkan Ali Koç yürütüyor.
SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Zenit ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Zenit'te bu sezon 27 maçta süre bulan Wendel, 2 gol attı ve 13 asist yaptı.
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