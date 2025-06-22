22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Ali Koç'tan transfer operasyonu: Wendel!

Fenerbahçe, orta saha transferi için Zenit'te forma giyen Wendel'e kanca attı. Pazarlığı Rus kulübüyle iyi ilişkileri olan Başkan Ali Koç yürütüyor.

calendar 22 Haziran 2025 10:16
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Ali Koç'tan transfer operasyonu: Wendel!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, öncelikle hücum hattına bir takviye yapmak istiyor.

ORTA SAHA PLANI

Hücum hattı ile birlikte diğer bölgelere de takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, orta sahaya da bir transfer yapmak istiyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM WENDEL

Orta saha transferi için Fenerbahçe'nin gündemine gelen son isim Zenit forması giyen Wendel oldu.

ALİ KOÇ'TAN OPERASYON


Fenerbahçe'de orta saha transferinde Zenit'te forma giyen Wendel'e kanca atıldı. Pazarlığı Rus kulübüyle iyi ilişkileri olan Başkan Ali Koç yürütüyor.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Zenit ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Zenit'te bu sezon 27 maçta süre bulan Wendel, 2 gol attı ve 13 asist yaptı. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.