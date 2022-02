Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında sarı-lacivertli camianın gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.



Transferle ilgili konuşan Ali Koç "Sol beke ihtiyaç var mı, var. Forvet, kanat-forvet ihtiyacı var mı, var. Ghislain Konan'ı çok istedik. Çok büyük rakamlar istediler. Toplamda menajeri, komisyonu, bonservisi 9 milyon euro'nun üstündeydi. Kulübüyle de anlaşmıştık. Sırf almak için transfer yapmadık." dedi.



Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Konuştuğumuz hocalarla doğal olarak parasal mevzuları konuşana kadar yeni kadro planlamasını da konuşuyoruz. 14 yabancı, seneye 12'ye düşecek. Atacağımız her kurşunu en iyi şekilde kullanmalıyız. Görüştüğümüz hocalara da soruyoruz 'Alalım mı?' diye. 3-4 gün içinde bir şey alacaksak 3.5-4 ay için alalım. Ne çıkar bilmiyorum. Durum bu." ifadelerini kullandı.



TRANSFER ÇALIŞMALARI



Ali Koç ayrıca "UEFA listesi... FFP içindeyiz. Rossi, ilk UEFA listemizde vardı. Kış transfer sezonunda herhangi bir satış yapmadığımız için dahil edemedik. Crespo'ya bonservis ödedik ne yaz ne kış dahil edemedik. Pereira hocamız çok enteresan oyuncular getirdil. Kim Min-Jae, Crespo... Crespo'ya şu anda büyük ilgi var. Bırakın Crespo'yu, Burak Kapacak'a bonservis, Çağtay Kurukalıp'a yetiştirme bedeli ödedik diye alamadık listeye. Muhammed Gümüşkaya neden çıktı? Muhammed için hocamız Pereira'ya teşekkür ediyorum. 6-7 kulüp istiyordu kendisini, sakın dedi. Burada bir cevher var, ben bu oyuncuyu geliştireceğim dedi. Ozan Tufan bizde oynadı, Watford'a gitti. 3. bir kulüpte oynaması söz konusu değil. Watford'un sahibiyle görüştük, yemek yedik, telefonda konuştuk. Ligde kalırsa Ozan'ın opsiyonunu kullanmak zorundayız, ligde kalmazsak size dönecek dedi. Ozan'ı devre arası listesine koyamıyorum. Bu oyuncu oynamazsa sana da bana da zarar verecek bir duruma gelecektir dedi. İster misiniz diye sordular. İsmail Hoca muhakkak istiyorum dedi. Çarşamba günü görüşmeler başladı, apar topar yazdırdık, Muhammed'i de yazdırdık, Muhammed için hocamız oynama mecburiyeti maddesiyle kiralayalım dedi, kiraladık." açıklamasını yaptı.



UEFA İLE FFP ANLAŞMASI



UEFA ile Mart ayında görüşeceklerini söyleyen Ali Koç "Aziz Yıldırım döneminden sen de sorumlusun dediniz. 2012'de yönetimden ayrıldım. Fenerbahçe'nin ekonomik tablolarının çöküşü 2014'le başlamıştır. 2012 sezonunda bile saldırıya uğradığımızda bile belki de son dönemin en sağlıklı finansal raporlarına sahiptik. Birçok defa bahsettiğimiz üzere kulübümüz 20 Mayıs 2016 tarihinde UEFA ile 2016-2020'yi kapsayan bir uzlaşma anlaşması imzaladı. Bizden önceki dönemde bu anlaşmaya göre denk hesap hedeflerine ulaşmalısınız. Ulaşılmadığı için UEFA tarafından yargı dairesine sevk edildik. Ceza yememek için ne yaptık? Sermaye artışı, gelir artışı, borçların TL'ye dönüşü ve TFF'nin yerel fair-play'i anlattı. Böylelikle Avrupa'dan men cezası almaktan kurtulduk. Sattığın kadar al uygulamasına 2 sezon daha devam etmemiz kararlaştırıldığı için içinde bulunduğumuz sezon da dahil UEFA müsabakalarına yazacağımız oyuncular bu kontrolden geçmektedir. Bu sebeple göreve geldiğimizden beri kucağımızda bulduğumuz ve her türlü manevra alanımızı kısıtlayan FFP'ye rağmen her sezon bir şeyler yaparak, yaratıcı formüllerle iyi transfer dönemleri geçirdik ama bir türlü takım olamadık. Olumsuz tablomuz halen devam etmektedir. İki nedeni var. Pandemi sezonları ciddi anlamda gelir kaybı yarattı. Ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kur hareketlerinden dolayı oluşan sıkıntılar oldu. Mart ayında toplantıya gittiğimizde röntgenimiz çekilmiş olacak. UEFA'nın değerlendirmeleri sonucunda bir yaptırım ya da yeni bir uzlaşma riski ne yazık ki söz konusudur." dedi.





