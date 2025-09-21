Ali Koç, seçimde buna çok öfkelendi!

Fenerbahçe Kulübü'nde 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.
1 yıl önce Aziz Yıldırım'a karşı 16.464 oy alan Ali Koç, 2025 olağanüstü genel kurulunda Sadettin Saran'a karşı ise 12.068 oy alarak seçimi kaybetti.
Ali Koç'un oyları 1 senede 4.396 eridi. Saran'a karşı sadece 257 oy farkla kaybeden Koç'un en çok öfkelendiği konu ise boş oylar oldu.
Fenerbahçe'nin 2025 seçimlerinde tam 407 kişi boş oy kullandı. Ali Koç seçim ekibine bu boş oylar için çok kızdı ve seçimi kaybetmesindeki en büyük faktörlerden biri olarak gördü.
