Ali Koç: 'Mesut Özil, Fenerbahçe'ye konsantre olmalı'

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile aralarında sorun olduğu iddia edilen Mesut Özil konusuna değindi.



Mesut'un futbola odaklanması gerektiğini söyleyen Ali Koç, "Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı." dedi. İşte Ali Koç'un Mesut Özil için kullandığı ifadeler...



HOCAMIZIN ÖN YARGISI YOK



"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok."



TİCARİ İŞLERİ KENARA BIRAKMALI



"Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı."



MESUT OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ



"Vitor Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor."





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