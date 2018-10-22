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Ali Koç: "Büyük takım gibi oynamıyoruz"

Sivasspor maçını stadyumdan izleyen Başkan Ali Koç sportif direktör Comolli'ye tepkisini dile getirdi. Koç, "Şu takımın haline bak. Büyük takım gibi oynamıyoruz" dedi.

Kaynak: Takvim
Ali Koç: 'Büyük takım gibi oynamıyoruz'
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22 Ekim 2018 03:58
Takımının maçlarını izlerken genellikte soğukkanlılığını kaybetmeyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, cumartesi gecesi oynanan Sivas deplasmanında adeta isyan etti.

Maçın ilk yarısında takımının futbolunu beğenmeyen Başkan Koç, tepkisini hemen yanında oturan sportif direktör Damien Comolli'ye karşı dile getirdi.

Başkan Ali Koç, "Şu takımın haline bir bak. Büyük takım gibi oynamıyoruz. Rakibi baskı altına alamıyoruz. Çekinen taraf biziz" diyerek isyan etti.

Fenerbahçeli taraftarlar da özellikle ilk yarıda sergilenen futbola sanal alemde tepkilerini diye getirdiler. Eleştiri oklarının başında da teknik direktör Phillip Cocu geliyordu.


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