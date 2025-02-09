Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ali Gültiken'in o yazısı;
"TAKIM HALİNDE UYUM VARDI"
"Oyunun ilk yarısı Beşiktaş adına ağızlarda güzel bir tat bıraktı. Maça iyi başlayan, ne oynadığını bilen bir takım olarak Solskjaer, uygulamak istediği sistemi sahaya yansıttı. Rakibine çok fazla top kullanma şansı bırakmadı. Özellikle kendi orta alanında Chamberlain, Mario ve Fernandes ile etkili bir bölge kontrolü yaptı. Neredeyse hiç pozisyon vermeden ilk yarıyı bitirdi. Oyunun bu bölümünde Svensson ve Masuaku'nun da Beşiktaş'ın hücum yönünde önemli katkıları oldu. Bireysel anlamda çok ekstra işler görmesek de takım halinde Beşiktaş en azından kendi planladığını uygulayabildi ve golü de buldu."
"3 PUAN İLAÇ OLDU"
"Sezonu kaybettiğiniz ve sürekli istikrarsızlık yaşadığınız dönemler için 3 puan muazzam bir ilaç oluyor. Yeni bir hoca, oyuncuları ve yeteneklerini tanımaya çalışıyor. Bir yandan kendi kafasındaki oyun düzenini bu oyuncularla bir yere getirme mücadelesine giriyor. Bunlar kolay süreçler değil ama Beşiktaş'ın aşması gereken durumlar. Bu galibiyet de bunun güvenli adımlarından biri oldu."
Ali Gültiken: "Üç puan Beşiktaş'a ilaç oldu"
Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.
Sabah spor yazarı Ali Gültiken, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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