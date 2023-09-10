ALG Spor, Trabzonspor'u geçti

Kadınlar Futbol Ligi'nde ALG Spor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
ALG Spor, Trabzonspor'u geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2023 22:40
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ALG Spor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 yendi.

Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın 77. dakikasında ev sahibi takımın kazandığı penaltı atışını, Teona Bakradze değerlendiremedi.

ALG Spor, 90+5. dakikada defans oyuncusu Nihal Saraç'ın kafa vuruşundan bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery