Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A ekiplerinin yeniden devreye girdiği öğrenildi.
Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahadaki yıldızlarından Alexandru Cicaldau, geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden biri olmuştu.
Rumen futbolcu için İtalya Serie A takımlarının yeniden devreye girdiği öğrenildi. Bu doğrultuda; Fiorentina, Sampdoria ve Atalanta'nın, teklif yapacağı öne sürüldü.
ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ
Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.
Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahadaki yıldızlarından Alexandru Cicaldau, geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden biri olmuştu.
Rumen futbolcu için İtalya Serie A takımlarının yeniden devreye girdiği öğrenildi. Bu doğrultuda; Fiorentina, Sampdoria ve Atalanta'nın, teklif yapacağı öne sürüldü.
ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ
Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.