Galatasaray'ın Rumen orta sahasıiçin İtalya Serie A ekiplerinin yeniden devreye girdiği öğrenildi.Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahadaki yıldızlarından Alexandru Cicaldau, geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden biri olmuştu.Rumen futbolcu için İtalya Serie A takımlarının yeniden devreye girdiği öğrenildi. Bu doğrultuda;ve'nın, teklif yapacağı öne sürüldü.Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.