Alexandru Cicaldau, İtalyanların radarında!

Galatasaray'ın orta sahadaki yıldızlarından Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A takımlarının yeniden devreye girdiği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alexandru Cicaldau, İtalyanların radarında!
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25 Haziran 2022 10:49
Galatasaray'ın Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau için İtalya Serie A ekiplerinin yeniden devreye girdiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın orta sahadaki yıldızlarından Alexandru Cicaldau, geçen sezon beklentilerin altında kalan isimlerden biri olmuştu.

Rumen futbolcu için İtalya Serie A takımlarının yeniden devreye girdiği öğrenildi. Bu doğrultuda; Fiorentina, Sampdoria ve Atalanta'nın, teklif yapacağı öne sürüldü.



ALEXANDRU CICALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Rumen oyuncu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu. 

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