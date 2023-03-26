Alex Telles Manchester United'a dönüyor

Sevilla'nın sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alex Telles, İngiltere'ye geri dönmeye hazırlanıyor.



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sevilla ile Manchester United arasında yapılan kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu yer almıyor. Sevilla'nın da, Brezilyalı yıldızın bonservisi için hamlede bulunmasının beklenmediği ve Telles'in Manchester United'a geri döneceği aktarıldı.



Manchester United'ın, 30 yaşındaki futbolcunun geleceği için kararı yaz transfer döneminde vereceği öne sürüldü.



Sevilla'da 27 maça çıkan Alex Telles, gol sevinci yaşayamazken, 3 asist yaptı.





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