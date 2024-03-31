Alex Oxlade-Chamberlain geri dönüş için gün sayıyor

Alex Oxlade Chamberlain formasına kavuşmak için geri sayıma geçti. Beşiktaş'ın Alanyaspor'la 21 Aralık'ta oynadığı maçta ağır bir sakatlık geçiren İngiliz futbolcunun uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmişti.
İŞTE KADROYA DÖNECEĞİ MAÇ
Sakatlığı yüzünden sezonu kapattığı ileri sürülen Chamberlain geride kalan 3,5 aylık süreçte çok sıkı çalıştı ve büyük ölçüde iyileşti. Hafta başında İstanbul'a dönen 30 yaşındaki futbolcu bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu her şey yolunda giderse kısa süre içinde sahalara geri dönecek. Başakşehir maçını kaçıracak olan Chamberlain'in 13 Nisan'da Samsunspor'la oynanacak 32. hafta maçında kadroda olması bekleniyor.
Başarılı futbolcu olumsuz bir gelişme yaşanmazsa ligdeki Samsunspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında görev yapabilecek. Başarılı futbolcu, Ankaragücü ile oynanacak kupa maçlarında da forma giyebilecek.
İngiliz futbolcu yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Amir Hadziahmetovic'in aksine sözleşmesinin askıya alınmasını kabul etmemişti. Bu konuda yönetimin eleştirilerine de hedef olan Chamberlain kişisel planları doğrultusunda sezonun son bölümüne yetişti.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
İŞTE KADROYA DÖNECEĞİ MAÇ
Sakatlığı yüzünden sezonu kapattığı ileri sürülen Chamberlain geride kalan 3,5 aylık süreçte çok sıkı çalıştı ve büyük ölçüde iyileşti. Hafta başında İstanbul'a dönen 30 yaşındaki futbolcu bireysel saha çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncu her şey yolunda giderse kısa süre içinde sahalara geri dönecek. Başakşehir maçını kaçıracak olan Chamberlain'in 13 Nisan'da Samsunspor'la oynanacak 32. hafta maçında kadroda olması bekleniyor.
Başarılı futbolcu olumsuz bir gelişme yaşanmazsa ligdeki Samsunspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Hatayspor ve Kasımpaşa maçlarında görev yapabilecek. Başarılı futbolcu, Ankaragücü ile oynanacak kupa maçlarında da forma giyebilecek.
İngiliz futbolcu yaşadığı ağır sakatlığa rağmen Amir Hadziahmetovic'in aksine sözleşmesinin askıya alınmasını kabul etmemişti. Bu konuda yönetimin eleştirilerine de hedef olan Chamberlain kişisel planları doğrultusunda sezonun son bölümüne yetişti.
22 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.