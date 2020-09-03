Alanyaspor'da yıldız geleneği devam edebilir: Babacar

Süper Lig'e yükseldiği 2016-2017 sezonundan itibaren yaptığı forvet transferleriyle başarılı bir grafik çizen Alanyaspor, kariyerini yıllardır İtalya'da sürdüren Khouma Babacar'ı kadrosuna katmak istiyor.



Süper Lig'de mücadele ettiği 4 sezonda Vagner Love, Junior Fernandes ve Papiss Cisse gibi isimleri kadrosuna katıp gol katkısı açısından oldukça verim alan Akdeniz ekibi geçtiğimiz sezonu Lecce'de tamamlayan Senegalli oyuncu Babacar'ı gündemine aldı.



Bonservisi Sassuolo'da olan 27 yaşındaki Babacar'ın kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



27 yaşındaki oyuncu Lecce formasıyla bu sezon 3 gol atıp 3 de asist yaptı.



