Alanyaspor'u sevindiren haber: Wilson Eduardo

Aytemiz Alanyaspor'un Angola asıllı Portekizli forveti Wilson Eduardo, bireysel idmanlara başladı.



Famara Diedhou'nun Afrika Kupasına gitmesi ve Babacar'ın da takımdan ayrılmasıyla turuncu yeşilli takımda düzenli olarak forma giymeye başlayan Eduardo, 27. haftada oynanan Konyaspor maçında sakatlık geçirmişti.



Üç lig ve bir kupa maçında takımdan uzak kalan ve yaklaşık bir aylık tedavi süreci geçiren Eduardo, bireysel idmanlara başladı.



Sakatlığı konusunda kulüpten herhangi bir açıklamaya yapılmayan Eduardo, turuncu yeşilli forma ile 15 maçta 3 gol ve 1 asistlik başarı gösterdi. (Alanya Postası)





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