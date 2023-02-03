Alanyaspor kaleye takviye yaptı

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor Kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Aygün ile anlaşma sağlandı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleştirilen törende futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, en son TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor Kulübünde forma giyen 26 yaşındaki Aygün ile anlaşma sağlandı. Cengiz Aydoğan Tesislerinde gerçekleştirilen törende futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
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