Alanyaspor'dan hücuma çifte takviye

Süper Lig'de 1. Transfer Tescil Dönemi bu gece 00.00'da sona eriyor. Bu sezon kale, savunma, orta saha ve hücum bölgesine 13 yeni transfer yapan temsilcimiz Corendon Alanyaspor, bugün hücum hattına iki takviye daha yaparak transferi bitirecek.



Yeni Alanya'ya göre; ilk olarak daha önce prensip anlaşmasına vardığı Venezuellalı golcü Sergio Cordova ile sözleşme imzalayacak olan Corendon Alanyaspor, oyuncu ile 4 yıllık mukavele yapacak. ABD'nin MLS Ligi ekiplerinden Vancouver'dan transfer edilen 26 yaşındaki santrafor Cordova, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın forma vermesi halinde Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alabilecek.



SİSTO BEDELSİZ GELİYOR



Corendon Alanyaspor, günün ikinci transferinde Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Hatayspor, Karagümrük ve Konyaspor'un da radarında olan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Pione Sisto ile sözleşme imzalayacak.



Güney Sudan asıllı Danimarkalı futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak olan Alanyaspor'un, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.



Son olarak Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland forması giyen Sisto, geçtiğimiz sezon ligde 12, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maç olmak üzere toplam 20 maçta görev yaptı ve 5 gol atma başarısı gösterdi.



