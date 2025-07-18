Al Shabab, Galatasaray forması giyen Mario Lemina transferini rafa kaldırdı.
Africa Foot'ta yer alan habere göre, Al Shabab, Lemina transferi için Galatasaray'la temasa geçti ve teklifini sundu.
Galatasaray ise Al Shabab'tan gelen teklifi düşük buldu ve iki kulüp arasındaki görüşmeler tıkandı.
"BIRAKMAK İSTEMİYORLAR"
Africa Foot'ta bir kaynağa dayandırılarak verilen bilgide, "Türk yetkililer, Al Shabab'ın sunduğu teklifin oyuncunun gerçek değerinin çok altında olduğunu düşünüyor. Önemli bir bonservis kazanmadan oyuncuyu bırakmaya niyetleri yok." ifadeleri yer aldı.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Lemina'nın Galatasaray ile sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Al Shabab, Lemina'dan vazgeçti!
Al Shabab, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın transferinden maliyeti nedeniyle vazgeçti.
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Galatasaray
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