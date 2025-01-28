Al Nassr'dan Boniface hamlesi! Xabi Alonso doğruladı

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Nassr, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye gönderilmesinden sonra rotayı Almanya'ya çevirdi.



Fabrizio Romano'ya göre, Suudi Arabistan kulübü, Boniface'in transferi için Bayer Leverkusen ile masaya oturdu. Nijeryalı oyuncunun, kulüpten ayrılacak olan Anderson Talisca'nın yerini alması bekleniyor.



XABI ALONSO: "BÖYLE BİR DURUM VAR"



Romano'nun aktardığı bilgiye göre, Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun da görüşmeleri doğruladığı ve "Böyle bir durum var ve bunu anlıyorum. Al Nassr ile görüşüyoruz. Beklemek zorundayız. Boni olmadan maça hazırlanıyoruz tabii ki..." dediği öğrenildi.



SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDA BİTECEK



Victor Boniface'in Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 15 maça çıkann golcü, 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.



AL NASSR'IN BİR DİĞER ADAYI PREMIER LİG'DEN



Romano, Al-Nassr'ın transfer gündeminde bir diğer oyuncunun ise Kolombiyalı santrfor John Duran olduğunu belirtti. Ancak Aston Villa, Duran'ı kadrosunda tutmak için ısrarcı durumda.



John Duran, bu sezon Aston Villa ile çıktığı 29 maçta 12 gol kaydetti.



