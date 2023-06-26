Al-Nassr, Brozovic için Inter ile anlaştı!

Suudi Arabistan Ligi'nin transferde hızlı takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ve Hakim Ziyech sonrası bir transfer hamlesi daha yapmak istiyor.
Footmercato'nun haberine göre kadrosunda önemli yıldızları barından Al-Nassr, Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan Al-Nassr, Brozovic ile yaptığı görüşmeler ise sürüyor.
Suudi Arabistan ekibi, eğer bu transfer gerçekleşirse Inter'e 22 milyon euro bonservis ödeyecek.
Marcelo Brozovic'e Barcelona'nın da ilgisi bulunuyordu.
Footmercato'nun haberine göre kadrosunda önemli yıldızları barından Al-Nassr, Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
30 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan Al-Nassr, Brozovic ile yaptığı görüşmeler ise sürüyor.
Suudi Arabistan ekibi, eğer bu transfer gerçekleşirse Inter'e 22 milyon euro bonservis ödeyecek.
Marcelo Brozovic'e Barcelona'nın da ilgisi bulunuyordu.
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