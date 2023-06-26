Al-Nassr, Brozovic için Inter ile anlaştı!

Suudi Arabistan Ligi'nin transferde hızlı takımlarından Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ve Hakim Ziyech sonrası bir transfer hamlesi daha yapmak istiyor.



Footmercato'nun haberine göre kadrosunda önemli yıldızları barından Al-Nassr, Inter'in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu için İtalyan ekibiyle anlaşmaya varan Al-Nassr, Brozovic ile yaptığı görüşmeler ise sürüyor.



Suudi Arabistan ekibi, eğer bu transfer gerçekleşirse Inter'e 22 milyon euro bonservis ödeyecek.



Marcelo Brozovic'e Barcelona'nın da ilgisi bulunuyordu.









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