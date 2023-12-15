Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında konuk ettiği Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.



Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.



Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Al-Wehda ise 22 puanda kaldı.



Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda'da da sahasında Al-Riyadh'ı konuk edecek.





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