Al-Hilal namağlup liderliğini sürdürdü

Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşmasında Al-Hilal evinde ağırladığı Al-Wehda'yı 2-0 yendi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Al-Hilal namağlup liderliğini sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Aralık 2023 19:56
Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında konuk ettiği Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Al-Wehda ise 22 puanda kaldı.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda'da da sahasında Al-Riyadh'ı konuk edecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery