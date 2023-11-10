Al Hilal'den Neymar kararı!

Al Hilal, yabancı kontenjanında yer açmak için sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Neymar'ın lisansını donduracak.

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Al Hilal'den Neymar kararı!
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10 Kasım 2023 16:49
Arabistan ekibi Al Hilal'in PSG'den transfer ettiği Neymar için flaş bir karar aldındı.

Geçtiğimiz günlerde sakatlanan ve yaklaşık 10 ay sahalardan uzak kalacak olan Neymar'ın lisansı dondurulacak.

Arabistan ekibi, yabancı kontenjanında yer açmak adına 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini askıya alacak.

Neymar, Al Hilal ile bu sezon 5 maçta 1 gol ve 3 asist yaptı.

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