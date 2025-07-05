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Al Hilal bitirdi: Theo Hernandez

Theo Hernandez transferinde Milan ve Al Hilal anlaşmaya vardı. Fransız oyuncu Al Hilal'den yıllık 20 milyon euro kazanacak.

calendar 05 Temmuz 2025 17:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Al Hilal bitirdi: Theo Hernandez
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Al Hilal, Theo Hernandez transferi için Milan ile anlaştı.

Fransız oyuncunun transferi için iki kulüp arasındaki tüm pürüzler giderildi.

Theo Hernandez, Al Hilal'den yıllık 20 milyon euro kazanacak.

Resmi açıklamanın Al Hilal tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Theo Hernandez, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 49 maça çıktı ve takımına 5 gol, 6 asistlik katkıda bulundu.

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