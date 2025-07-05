Al Hilal, Theo Hernandez transferi için Milan ile anlaştı.



Fransız oyuncunun transferi için iki kulüp arasındaki tüm pürüzler giderildi.



Theo Hernandez, Al Hilal'den yıllık 20 milyon euro kazanacak.



Resmi açıklamanın Al Hilal tarafından önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Theo Hernandez, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 49 maça çıktı ve takımına 5 gol, 6 asistlik katkıda bulundu.



