Akdeniz Oyunları'nda hentbolda galibiyetle başladık

Akdeniz Oyunları'nda, Kadın Milli Hentbol Takımı, ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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Akdeniz Oyunları'nda hentbolda galibiyetle başladık
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30 Haziran 2022 20:23
Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 yendi.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, hentbolda grup maçları yapıldı.

El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan Türkiye, sahadan ise 7 sayı farkla galip ayrıldı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında cuma Portekiz ile karşılaşacak.

Öte yandan, oyunlarda yarışan milli bisikletçi Ahmet Örken, zamana karşı finalini 8. sırada bitirdi.

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