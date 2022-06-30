Akdeniz Oyunları'nda hentbolda galibiyetle başladık

Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 yendi.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, hentbolda grup maçları yapıldı.
El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan Türkiye, sahadan ise 7 sayı farkla galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında cuma Portekiz ile karşılaşacak.
Öte yandan, oyunlarda yarışan milli bisikletçi Ahmet Örken, zamana karşı finalini 8. sırada bitirdi.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, hentbolda grup maçları yapıldı.
El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan Türkiye, sahadan ise 7 sayı farkla galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında cuma Portekiz ile karşılaşacak.
Öte yandan, oyunlarda yarışan milli bisikletçi Ahmet Örken, zamana karşı finalini 8. sırada bitirdi.
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