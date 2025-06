Akademik başarısıyla ön plandaki Vefa Lisesi, erkek voleybolunda da iddialı

Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Vefa Lisesinde kurduğu erkek voleybol takımıyla istikrarlı bir performans yakalayan beden eğitimi öğretmeni Özlem Özbay, Liselere Geçiş Sistemi'nde (LGS) başarı sağlayan öğrencilerine sportif alanda da öz güven veriyor.Vefa Lisesinde 8 yıl önce sıfırdan kurduğu erkek voleybol takımıyla okul sporları seviyesinde başarılı sonuçlar alan Özlem Özbay, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Özbay, daha önce gittiği her okulda erkek voleybol takımı kurduğunu belirterek, "Genelde okullarda kız voleybol takımları ve diğer branşlar mevcut oluyor. Erkek voleybol takımlarının altyapılarında eksiklik olduğunu düşünüyorum. Genelde erkekler basketbol veya futbol oynamayı tercih ediyor. Neden erkek voleybol takımı da olmasın? Eğer biz spor ülkesiysek erkek voleybol takımları da olmalı." ifadelerini kullandı.Vefa Lisesine 8 yıl önce geldiğini dile getiren Özbay, "Vefa Lisesine ilk geldiğim zaman erkek voleybol takımını kurdum. 2020 yılında da çok güzel başarı elde ettik. Çocuklar, LGS'de yüzde 1'lik dilime girerek bu liseye girmeye hak kazanıyor. Aynı zamanda bu çocuklarla sportif başarıyı da yakaladık. Daha önce bu okulda böyle bir başarı olmamıştı. 2020 yılında takımım, İstanbul altıncısı oldu. Sonra çeyrek finale yükseldik. Orada da birinci olup yarı finale yükseldik. Yarı finalde ise çocukluğundan beri spor yapan öğrencilerin olduğu okullarla karşılaştık. Bu yüzden yarı finallerde ilerleyemedik. Yine de bizim için büyük bir başarıydı. Çünkü bu çocukların hiçbiri kulüpte oynamadı. Sıfırdan kurduğum bu takım, başarılı oldu." diye konuştu.Beden eğitimi öğretmeni olmadan önce yıllarca voleybol oynadığını ifade eden Özbay, "Ben, 10 sene voleybol oynadım. Mezun olduktan sonra da voleybolun içinde kaldım. Ailemde herkes sporcu. Yakaladığımız başarıda bunların katkısı var. Voleybolu çok seviyorum. Bunun için de erkek voleybolunun gelişmesini istiyorum." dedi.- "Öğrenciler boş zamanlarında spor yapsın istiyoruz"Amaçlarının gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak olduğunu vurgulayan Özbay, "Öğrenciler boş zamanlarında spor yapsın istiyoruz. Ders ve projeler sebebiyle çok yoğun bir programları var. Bu programlar dışında yapamadıkları sporu burada yaptırmak istiyoruz. Onları sosyal bir ortama sokarak, kişisel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kendi seviyelerindeki öğrencilerle maç yapmaları için spor festivalleri düzenliyoruz. Bu tarz şeyler onları hayata hazırlıyor." şeklinde konuştu.Ülkede erkek voleybolunun daha fazla gelişmesi gerektiğini dile getiren Özbay, "Biz kendimize 'Voleybol ülkesi' diyoruz. Bu durumun sadece kadın voleyboluyla kalmaması lazım. Erkek voleybolunun da işin içinde olması lazım. Altyapıların çoğalması lazım. Erkek voleybol takımlarının çoğalması gerekiyor. Bu sayede erkek voleybol takımları da kadın takımları kadar dünyada adını duyurabilir." dedi.Gençlerin sporla büyümesini istediğini dile getiren Özbay, "Ben, geleceğin sporcu mühendislerini, sporcu savcılarını ve sporcu cumhurbaşkanını yetiştirmek istiyorum. Bu çocuklar, geleceğin önemli üst düzey yöneticileri olacak. Bu durum sporla birlikte olmalı. Bu yüzden elimden geleni yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.- Alp Mutluay: "Özlem hocamız, bizim her zaman yanımızda oluyor"Vefa Lisesi Erkek Voleybol Takımı'nın kaptanlığını yapan Alp Mutluay ise takımda aile gibi olduklarını belirterek, "Özlem hocamız, bizim her zaman yanımızda oluyor. Takımdaki oyuncularla da kardeş gibi oluyoruz. Vefa Lisesinin köklü bir eğitim kurumu olması da aramızdaki bağı güçlendiriyor. Burada sporu derslerimizle birlikte sürdürmemize de destek veriyorlar." dedi.Alp, spor yapmanın öz güvenini artırdığını aktararak, "Spor, hayatınıza çok fayda sağlıyor. Spor sayesinde birçok farklı sporcu ile arkadaş olabiliyorsunuz. Spor yapmak yeni kişilerle tanışma fırsatı veriyor." şeklinde konuştu.