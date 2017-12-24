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Ajax, Reizeger ile çok geç açıldı!

Hollanda Ligi'nin 18. haftasında teknik direktör Michael Reiziger ile ilk maçına çıkan Ajax, yenik duruma düştüğü maçta Willem II'yi 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Ajax, Reizeger ile çok geç açıldı!
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24 Aralık 2017 18:28
Hafta içinde teknik direktörlük değişikliği yaşayan ve takımın başına eski futbolcusu Michael Reiziger'i getiren Ajax, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Amsterdam Arena'da Willem II'yi ağırladı. Ajax, rakibini 3-1 yenerek Reiziger ile ilk maçını kazandı.

Willem II, 53. dakikada Fran Sol'un golüyle sürpriz bir şekilde öne geçerken Ajax, 63. dakikada Justin Kluivert, 72 dakikada Kasper Dolberg ve 81. dakikada David Neres'in golleriyle 3 puana ulaştı.

Bu sonucun ardından Ajax, puanını 41'e yükseltti ve lider PSV'nin 5 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Willem II ise 16 puanla 14. sırada kaldı.

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