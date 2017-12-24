Hafta içinde teknik direktörlük değişikliği yaşayan ve takımın başına eski futbolcusu'i getiren, Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Amsterdam Arena'da Willem II'yi ağırladı. Ajax, rakibini 3-1 yenerek Reiziger ile ilk maçını kazandı.Willem II, 53. dakikada Fran Sol'un golüyle sürpriz bir şekilde öne geçerken Ajax, 63. dakikada Justin Kluivert, 72 dakikada Kasper Dolberg ve 81. dakikada David Neres'in golleriyle 3 puana ulaştı.Bu sonucun ardından Ajax, puanını 41'e yükseltti ve lider PSV'nin 5 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Willem II ise 16 puanla 14. sırada kaldı.