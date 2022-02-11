Ajax'ın aklı Altay Bayındır'da!

Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı takip ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Ajax'ın aklı Altay Bayındır'da!
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11 Şubat 2022 10:15
Altay Bayındır
Altay Bayındır
Fenerbahçe
Hollanda ekibi, Altay Bayındır'ı geçen sezondan beri takip ediyor. Ajax'ın kalecisi Andre Onana, sezon sonunda Inter'e transfer olacak. Kamerunlu file bekçisinin yerini doldurmak için birkaç aday belirlendi.

Listenin ilk sırasında Altay ile Manchester United'ın yedek kalecisi Dean Henderson var. Ajax'ın izleme ekibinin her iki file bekçisiyle ilgili detaylı bir rapor hazırladığı belirtildi. İngiliz basınına göre ise Henderson, United'dan ayrılması halinde İngiltere'de kalmak istiyor.

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisinin yaşadığı sakatlık, kendisine olan ilgiyi azaltabilir. Ancak sezon sonuna kadarki bölümde göstereceği performansla 23 yaşındaki kaleci, başka takımların transfer listesine yeniden girebilir. Daha önce Lille de Altay için girişimlerde bulunmuştu. 

 

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