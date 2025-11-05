04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
0-0
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
0-3
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
4-0
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
0-1
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
1-0
04 Kasım
Derby County-Hull City
2-1
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
1-1
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
1-1
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
1-1
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
0-3
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
0-1
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
4-0
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
3-1
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
1-0
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
1-2
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
1-1
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
3-1

Ajax'ı G.Saray maçı öncesi sıkıntı bastı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi Ajax'ta eksikler can sıkıyor.

calendar 05 Kasım 2025 09:05
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam TSİ 23:00'de Ajax deplasmanına çıkacak. Galatasaray maçı öncesi Hollanda devinde kritik eksikler bulunuyor.

5-1 kaybedilen Chelsea maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kenneth Taylor, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ajax'ın bir başka orta saha oyuncusu Steven Berghuis de kasığındaki sakatlık nedeniyle Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

Hollanda devinin forvetlerinden Kasper Dolberg de sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.


Ajax'ın orta sahadaki bir diğer önemli ismi Branco van den Boomen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Bu arada Ajax, Avrupa kupalarında çıktığı son 6 maçı da kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 0'la başlayan Hollanda temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 karşılaşmadan puansız ayrılmıştı.

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
