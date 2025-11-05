Ajax'ı G.Saray maçı öncesi sıkıntı bastı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam TSİ 23:00'de Ajax deplasmanına çıkacak. Galatasaray maçı öncesi Hollanda devinde kritik eksikler bulunuyor.
5-1 kaybedilen Chelsea maçında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Kenneth Taylor, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Ajax'ın bir başka orta saha oyuncusu Steven Berghuis de kasığındaki sakatlık nedeniyle Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.
Hollanda devinin forvetlerinden Kasper Dolberg de sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
Ajax'ın orta sahadaki bir diğer önemli ismi Branco van den Boomen'in durumu ise maç saatinde belli olacak.
Bu arada Ajax, Avrupa kupalarında çıktığı son 6 maçı da kaybetti. Şampiyonlar Ligi'ne 3'te 0'la başlayan Hollanda temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 karşılaşmadan puansız ayrılmıştı.
