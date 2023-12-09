Hollanda Eredivisie 15. hafta maçında Ajax ile Sparta Rotterdam karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Ajax 2-1 kazandı.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Brian Brobbey ile 42. dakikada penaltıdan Steven Bergwijn kaydetti. Sparta Rotterdam'ın tek golü 55. dakikada Camiel Neghli'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Ajax, galibiyet serisini dört maça çıkardı ve 24 puana yükseldi. Sparta Rotterdam 21 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Ajax, Zwolleyi ağırlayacak. Sparta Rotterdam sahasında Twente ile karşılaşacak.





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