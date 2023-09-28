Ahmet Nur Çebi'den Şenol Güneş, Salih Uçan cevabı!

Başkanı Ahmet Nur Çebi, Tüpraş ile yapılan stat sponsorluğu anlaşması töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Çebi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan olaya da değindi.Yaşanan olayın düşünülen kadar kötü bir olay olmadığını belirten Ahmet Nur Çebi,şeklinde konuştu.Şenol Güneş ve Salih Uçan arasında baba-oğul ilişkisi olduğunu söyleyen Çebi,ifadelerini kullandı.