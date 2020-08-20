Beşiktaş'ta N'Sakala ve Mensah gibi iki önemli ismi kadroya katan yönetim Welinton'u da bitirme noktasına getirirken, transfer görüşmelerinde kesinlikle taviz vermeyecek.



Yaptığı pazarlıklarla bütçeyi zorlamayan Başkan Ahmet Nur Çebi, bundan sonraki görüşmelerde de aynı yöntemi uygulayacak.



Bu konuda açıklama yapan Başkan Çebi, "Bizim önceliğimiz kulübün bütçesi. Geçmişte yapılan transferlerin sıkıntısını yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Biz tüm pazarlıklarda dik duracağız. Bize ne kadar baskı yapılırsa yapılsın geri adım atmayacağız. Bizim önerdiğimiz rakamı kabul etmeyen gelmesin. Taraftar ve medya üzerinden bize kimse baskı yapmasın. Boşa çaba harcamış olurlar. Asla mali konularda taviz vermeyiz. Herkes bunu bilsin" dedi.



'Uyarsa alırız'



Siyah-beyazlı takımın patronu şöyle devam etti:



"Transferde alışılmışın dışında yöntemlerimiz olabilir. Her önerilen ismi inceleriz. Teknik ve mali kriterlerimize uyarsa alırız. Transferde tüm yönetim ve profesyonellerimizle birlikte hareket ediyoruz. Dışarıdan çok başlılık gibi gözükebilir ama son kararı hocamızla birlikte alırız. Yıllardır aslı astarı olmayan dedikodularla Beşiktaş'ın kasasından fazla para çıktı. Bu artık olmayacak. Beşiktaş'ın bir kuruşunu yedirmeyiz. Bizim önceliğimiz Beşiktaş. Kimse üstümüzde baskı kurmaya çalışmasın."



