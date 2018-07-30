Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Ahmet Çalık için yeni bir gelişme var.Stoper arayışlarına devam eden Galatasaray'da Ahmet Çalık'a da yol göründü.Alınacak ilk stoper sonrasında gönderilecek olan Ahmet Çalık'a, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor talip oldu.Galatasaray yönetimi, Gençlerbirliği'nden alınan Çalık için kalan 1 milyon euro'luk ödemenin üstlenilmesi durumunda oyuncuyu bırakacağını bildirdi.