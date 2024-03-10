Ahmet Çakar: 'Tehdit ettiler, hakemi sindirdiler'

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı maçta Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile maçın hakemi Kadir Sağlam arasındaki diyalog dikkat çekti.
Devre arası düdüğünün çalmasının ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Mert Hakan'ın "Hocam dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.
Eski hakem Ahmet Çakar, "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." yorumunu yaptı.
ERMAN TOROĞLU: "HAKEME NE DEDİ?"
Erman Toroğlu, "Kendinizi o futbolcuların yerine koyun. Mesela tünelde neler oldu, Fenerbahçeli futbolcu hakeme ne dedi? Bunu duyuyorlar, düşüyor etrafa. Ben bunları çok çektiğim için zamanında ip koptu mu gider. İki kırmızı karttan sonra Pendikspor'da 3-4 kırmızı kart daha olabilirdi, hakem gösteremedi. Maçın bu hale gelmesinin 1 numaralı sebebi hakem." yorumunu yaptı.
Devre arası düdüğünün çalmasının ardından hakem Kadir Sağlam'ın yanına giden Mert Hakan'ın "Hocam dikkatli ol. Dikkatli ol vallahi buradan çıkamazsın" şeklinde konuştuğu öne sürüldü.
Eski hakem Ahmet Çakar, "İlk yarı bitiminde Mert Hakan Yandaş tarafından 'Akıllı ol, buradan çıkamazsın' diye tehdit edilen şerefli Türk hakemi Kadir Sağlam ikinci yarı sindi, korktu ve maçı Pendikspor'dan alıp Fenerbahçe'ye verdi. Utanmalısınız..." yorumunu yaptı.
ERMAN TOROĞLU: "HAKEME NE DEDİ?"
Erman Toroğlu, "Kendinizi o futbolcuların yerine koyun. Mesela tünelde neler oldu, Fenerbahçeli futbolcu hakeme ne dedi? Bunu duyuyorlar, düşüyor etrafa. Ben bunları çok çektiğim için zamanında ip koptu mu gider. İki kırmızı karttan sonra Pendikspor'da 3-4 kırmızı kart daha olabilirdi, hakem gösteremedi. Maçın bu hale gelmesinin 1 numaralı sebebi hakem." yorumunu yaptı.
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