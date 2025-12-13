13 Aralık
Antalyaspor-Galatasaray
1-4
13 Aralık
Rizespor-Eyüpspor
3-0
13 Aralık
Sporting CP-AVS Futebol SAD
0-019'
13 Aralık
Paris FC-Toulouse
0-2DA
13 Aralık
Telstar-NEC Nijmegen
2-2
13 Aralık
FC Groningen-FC Volendam
3-0
13 Aralık
PSV Eindhoven-Heracles
3-387'
13 Aralık
PEC Zwolle-Fortuna Sittard
1-0DA
13 Aralık
Casa Pia AC-Gil Vicente
1-1
13 Aralık
Rio Ave-V. Guimaraes
0-1
13 Aralık
Oxford United-Preston North End
1-2
13 Aralık
Norwich City-Southampton
2-1
13 Aralık
Rennes-Brest
3-1
13 Aralık
Stoke City-Swansea City
2-1
13 Aralık
Birmingham City-Charlton Athletic
1-1
13 Aralık
Coventry City-Bristol City
1-0
13 Aralık
Leicester City-Ipswich Town
3-1
13 Aralık
Middlesbrough-QPR
3-1
13 Aralık
Millwall-Hull City
1-3
13 Aralık
Portsmouth-Blackburn Rovers
2-1
13 Aralık
Metz-PSG
2-3
13 Aralık
Parma -Lazio
0-1
13 Aralık
Atalanta-Cagliari
1-048'
13 Aralık
Leverkusen-FC Köln
2-0
13 Aralık
Sarıyer-İstanbulspor
1-2
13 Aralık
Serik Belediyespor-Manisa FK
0-1
13 Aralık
Sivasspor-Arca Çorum FK
1-1
13 Aralık
Amed Sportif-Bandırmaspor
2-1
13 Aralık
Mönchengladbach-Wolfsburg
1-3
13 Aralık
E. Frankfurt-Augsburg
1-0
13 Aralık
Hoffenheim-Hamburger SV
4-1
13 Aralık
St. Pauli-FC Heidenheim
2-1
13 Aralık
Chelsea-Everton
2-0
13 Aralık
Kayserispor-Alanyaspor
0-0
13 Aralık
Liverpool-Brighton
2-0
13 Aralık
Burnley-Fulham
2-3
13 Aralık
Arsenal-Wolves
0-0DA
13 Aralık
Atletico Madrid-Valencia
2-1
13 Aralık
Mallorca-Elche
3-1
13 Aralık
Barcelona-Osasuna
2-0
13 Aralık
Getafe-Espanyol
0-0DA
13 Aralık
Torino-Cremonese
1-0
13 Aralık
Wrexham-Watford
2-2

Ahmet Çakar ifadesini verdi ve adliyeden ayrıldı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yeniden ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ahmet Çakar, ifade verdi ve işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

12 Aralık 2025 15:40 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2025 22:40
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar yeniden ifadeye çağrıldı. Ahmet Çakar ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, yeniden ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Ahmet Çakar, ifade verdikten sonra işlemlerin tamamlanmasıyla adliyeden ayrıldı. 


Ahmet Çakar, adliyeden ayrılırken, "Buyrun gidin dediler, sadece bu dendi bana. İfade de söylediğim şeyler soruldu. Sonra sayın savcı, "Buyurun, serbestsiniz, gidin." dedi. Hepsi bu, benim bildiğim bu." ifadelerini kullandı.


Çakar, eşiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Eşim çocuklarımın yanında, ay sonu gelecek. Planlı hepsi. Şimdilik bu kadar konuşayım çünkü biliyorsunuz kalbime stent takıldı, yorgunum." dedi.

AHMET ÇAKAR'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Ahmet Çakar'ın avukatı Esennur Ezgi Üçöz yaptığı açıklamada "Müvekkilim Ahmet Çakar, Savcılık tarafından adli kontrol şartı olmadan, serbest bırakılmış olup, basında çıkan adli kontrol ile serbest bırakıldı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. 12.12.2025 tarihinde serbest bırakılan Müvekkilim Ahmet Çakar hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri olmadığını kamuoyuna sunarım." denildi. 



AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Daha savcılıktan yapılan açıklamaya göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusundaki banka incelemelerinde, Çakar ve hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olan eşinin hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERLERİ

Ahmet Çakar'ın eşi ve kendisi hakkındaki sevk yazısında şu ifadeler yer aldı; "2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 4.759 işlemde 60.376.426 TL tutarlı para transferi alma, 1.437 işlemde 47.130.667 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu tespit edildi."



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
10 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
11 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
12 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
